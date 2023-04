IPL 2023: रोहित शर्मा के IPL में 6000 रन पूरे, ऐसा करने वाले बने महज चौथे बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 25वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित ने SRH के खिलाफ 14 रन बनाने के साथ ही IPL में अपने 6000 रन पूरे कर लिए. इस तरह वह IPL इतिहास में 6 हजार रन बनाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए.

IPL में सबसे ज्यादा रन

Milestone ? - 6000 runs and counting for @ImRo45 in #TATAIPL

Keep going, Hitman ??#SRHvMI pic.twitter.com/VQeYRWivwb

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023