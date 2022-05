इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार के साथ ही रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के फैंस का दिल एक बार फिर टूट गया। RCB के फैंस को इस बार IPL खिताब जीतने की पूरी उम्मीद थी लेकिन जोस बटलर की शतकीय पारी के दम पर राजस्थान ने डु्प्लेसी की कप्तानी वाली टीम को 7 विकेट से हरा दिया।

इस मुकाबले में टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फ्लाप रहे और सिर्फ 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। वहीं, टीम के कप्तान फॉफ डुप्लेसी भी 25 रनों का योगदान दे सके। रजत पाटीदार ने अर्धशतक जरुर लगाया लेकिन वो अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर में 157/8 रन से आगे नहीं ले जा सके। इसके जवाब में राजस्थान ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर 3 विकेट खोकर 158 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

इस हार के साथ ही आरसीबी का खिताब जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। आरसीबी की इस दिल तोड़ने वाली हार के साथ ही सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर आरसीबी और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली समेत पूरी टीम को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Butler bhai maine gaali mazaak mei di thi aap to bura hi maan gaye pic.twitter.com/CHgJ1USF7I

Faf had a chance, should’ve run with the trophy then.. #ipl2022 #rrvrcb pic.twitter.com/IisvShexTq

— Mon (@4sacinom) May 27, 2022