मुंबई: Mumbai Indians vs Rajasthan Royals- टिम डेविड (Tim David) के सामने चुनौती बड़ी है. उन्हें मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने वही भूमिका दी है जो बरसों से टीम में कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) निभाते आए हैं. और रविवार को इस खिलाड़ी ने उन उम्मीदों को पूरा किया जो मुंबई इंडियंस (Mumbai Indianas) के फैन और टीम ने उनसे लगा रखी हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ वानखेड़े मैदान पर रविवार को उन्होंने धमाकेदार पारी खेली. सिर्फ 14 गेंद पर 45 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई. मुंबई ने रिकॉर्ड 213 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया (Mumbai Indians beat Rajasthan Royals). यह इंडियन प्रीमियर लीग का 1000वां मैच (IPL 1000 Match) था. सिंगापुर में पैदा हुए इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर (Jason Holder) के आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को मुंबई ने 8.25 करोड़ रुपये की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था. डेविड की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रेप्युटेशन एक आक्रामक बल्लेबाज की है. और वह इस पर खरे उतरे. वह नंबर छह पर खेलने आए और आते ही कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल दिया. अपनी 14 गेंद की पारी में उन्होंने दो चौके और पांच छक्के लगाए.

मुंबई को आखिरी ओवर में 17 रन की जरूरत थी. यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने होल्डर जैसे अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी को दिया. लेकिन डेविड ने सिर्फ पहली तीन गेंदों पर ही मुकाबला समाप्त कर दिया.

