शुभमन गिल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने के बाद मैच देखने पहुंची सारा अली खान, वायरल हुई तस्वीर

आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच को देखने कई वीआईपी पहुंचे हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और विक्की कौशल भी फाइनल मैच देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे. सारा अली खान हाल ही इस वजह से चर्चा में आई थी कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर शुभमन गिल को अनफॉलो कर दिया था.

बता दें कि सारा अली खान और शुभमन गिल के रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. कहा जा रहा था कि शुभमन गिल सारा अली खान को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों की तरफ से इसे लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा गया, मगर ऐसी चर्चा थी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है. हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्वालिफायर मैच से पहले दोनों के एक दूसरे के इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरों ने अचानक फैंस को हैरान कर दिया और इस खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी.

आईपीएल 2023 के फाइनल में सारा अली खान गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन की पारी को इंज्वाय करती नजर आई.

