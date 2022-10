घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान का बल्ला आग उगल रहा है. ईरानी कप में सरफराज खान ने शनिवार को एक और तूफानी शतक जड़ा. सरफराज खान ने सिर्फ 92 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की और अपनी पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और दो छक्के लगाए. फर्स्ट क्लास करियर का यह उनका 10वां शतक है. उनकी इस पारी से ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र के खिलाफ शिकंजा कस लिया है. रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने सौराष्ट्र के 98 रन के जवाब में तीन विकेट पर 205 रन बना लिए हैं. सरफराज खान 125 रन और हनुमा विहारी 62 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

इससे पहले ईरानी कप 2022 में रेस्ट ऑफ इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. मुकेश कुमार, कुलदीप सेन और उमरान मलिक की गेंदबाजी के आगे सौराष्ट्र की टीम महज 98 रन पर ढेर हो गई. धमेंद्र सिंह जडेजा ने 28 रन और अर्पित वासावडा ने 22 रन का योगदान दिया. मुकेश कुमार ने चार विकेट लिए, वहीं कुलदीप सेन और उमरान मलिक को तीन-तीन सफलता मिली.

सौराष्ट्र की पारी के जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया की शुरूआत बेहद खराब रही. 18 रन के स्कोर पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने तीन विकेट गंवा दिए. अभिमन्यु ईश्वरन खाता भी नहीं खोल सके, वहीं मयंक अग्रवाल ने 11 रन और यश धुल ने पांच रन का योगदान दिया. तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद सरफराज खान और कप्तान हनुमा विहारी ने मोर्चा संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद 187 रन की साझेदारी की. सरफराज खान ने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक जड़ा. वहीं हनुमा विहारी ने भी अर्धशतक लगाया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक रेस्ट ऑफ इंडिया ने 107 रन की लीड ले ली है.

