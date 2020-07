पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket) के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) को ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) से बेहतर कप्तान बताया है. आफरीदी ने सोशल मीडिया टिवटर पर एक फैंस की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही.

‘धोनी को पोंटिंग से बेहतर कप्तान मानता हूं क्योंकि…’

एमएस धोनी (MS Dhoni)और पोंटिंग ने अपनी कप्तानी में कई उपलब्धियां हासिल की है. दोनों ने अपनी कप्तानी में दो बार वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है. एमएस और पोंटिंग ने अपनी टीम को नई उंचाई दी. फैंस ने आफरीदी से पूछा, ‘बेहतर कप्तान कौन, धोनी या पोटिंग? इस पर आफरीदी ने कहा, ‘मैं धोनी को पोंटिंग से बेहतर मानता हूं क्योंकि उन्होंने एक नई टीम जो युवाओं से भरी थी, उसे बनाया.’

I rate Dhoni a bit higher than Ponting as he developed a new team full of youngsters

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 29, 2020