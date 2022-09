एशिया कप 2022 में भले ही टीम इंडिया खराब प्रदर्शन के चलते सुपर-4 राउंड में ही बाहर हो गई लेकिन इस टूर्नामेंट के जरिए विराट कोहली अपनी खोई हुई शानदार फॉर्म फिर से हासिल करने में कामयाब रहे। एशिया कप मे कोहली के बल्ले से जमकर रनों का बारिश हुई। यही नहीं, कोहली 1020 दिन बाद अपना पहला इंटरनेशनल शतक ठोकने में भी सफल रहे जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आया।

एशिया कप में कोहली दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। कोहली की शानदार फॉर्म से जहां भारतीय फैंस में खुशी की लहर है तो वहीं, पाकिस्तान की ओर से एक अजीबोगरीब बयान आया है। ये बयान और किसी ने नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने दिया है। अफरीदी ने अपने इस बयान में कोहली को संन्यास लेने की सलाह दे डाली है।

अफरीदी ने समा टीवी टीवी से बातचीत में कहा, “विराट कोहली ने अपना बड़ा नाम बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वह एक चैंपियन है। हालांकि हर क्रिकेटर के जीवन में एक ऐसा फेज आता है जहां उसे संन्यास के बारे में सोचना पड़ता है। विराट कोहली को अपने करियर के चरम पर संन्यास लेते हुए देखना बहुत अच्छा होगा।”

