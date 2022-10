शॉन टेट का एक बयान सुर्खियों में है. और हो सकता है कि वह इसे लेकर मुश्किलों में भी पड़ जाएं. इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. टीम यहां सात टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज खेल रही है. और इसी सीरीज के छठे मैच के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच शॉन टेट का बयान सुर्खियों में है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को आठ विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी. टीम ने 169 रन बनाए लेकिन गेंदबाज इसे बचा नहीं पाए. इसके बाद टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए. टेट ने बैठते ही कहा, ‘जब यह हारते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे भेज देते हैं’.

टेट का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के मॉडरेटर भी असहज हो गए. वह जाकर पहले माइक बंद करते हैं और फिर टेट से बात करते हैं. इसके बाद टेट पत्रकारों के सवालों के जवाब देने शुरू करते हैं.

Pakistan bowling coach Shaun Tait speaks to the media after the sixth T20I#PAKvENG | #UKSePK https://t.co/bS03Yp0WJf

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2022