पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) का कहना है कि मौजूदा नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को आउट करने के लिए उन्हें केवल चार ही गेंद लगेंगी। हालांकि अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये बात कही, हालांकि इसके लिए फैंस इस पूर्व पेसर को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

अख्तर ने ये ट्वीट ईएसपीएन के उस क्विज के जवाब में किया, जिसमें फैंस से पूछा गया था कि वो किन दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मुकाबला देखना पसंद करेंगे, इस सूची में स्मिथ vs अख्तर का जिक्र भी था।

अपने ट्वीट में पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, “आज भी, मैं तीन घातक बाउंसर डालकर स्मिथ को चौथी गेंद पर आउट कर सकता हूं।”

Even today, 3 hurting bouncers and i can dismiss @stevesmith49 on the 4th ball. Lol https://t.co/6vvmrfFHNK

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 11, 2020