पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की कई भारतीय क्रिकेटरों से आज भले ही अच्छी दोस्ती हो लेकिन एक वक्त था जब दोनों मैदान पर कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। भारतीय टीम जब भी पाकिस्तान मैच खेलती थी तो शोएब अख्तर हमेशा भारतीय बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाया करते थे। शोएब अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये स्वीकार भी किया कि वो भारतीय बल्लेबाजों के सिर और पसलियों को टारगेट करना पसंद करते थे।

शोएब अख्तर की उस खतरनाक शॉर्ट-पिच गेंद को भला कौन भूल सकता है जिसने 1999 में मोहाली वनडे में गांगुली की पसलियों को चोटिल कर दिया था। अख्तर ने वीरेंदर सहवाग के साथ बातचीत में इसी मैच से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है।

स्टार स्पोर्ट्स के ‘फ्रेनेमीज’ वीडियो में भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से बात करते हुए अख्तर ने खुलासा किया कि भारत के खिलाफ मैच से पहले टीम की बैठक के दौरान उन्हें बल्लेबाजों के सिर और पसलियों निशाना बनाने के लिए कहा गया था ना कि उन्हें आउट करने के लिए। उन्होंने कहा कि गांगुली का नाम भी उन बल्लेबाजों में शामिल था जिनकी पसलियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें कहा गया था।

अख्तर ने कहा, “मैं हमेशा बल्लेबाज के सिर और पसलियों को निशाना बनाने की कोशिश करता था। हमने गांगुली की उनकी पसलियों को निशाना बनाने का फैसला किया था। वास्तव में हमारी टीम बैठक में ही यह तय हो गया था कि मैं किस तरह से बल्लेबाजों को हिट करने की कोशिश करूंगा। मैंने पूछा, “क्या मैं उन्हें आउट नहीं कर सकता?’। वे बोले, ‘नहीं। आपके पास बहुत तेज रफ्तार है। आप बस बल्लेबाजों को हिट करने की कोशिश करें, उन्हें आउट करने का ध्यान हम रखेंगे।”

सहवाग ने अख्तर के इस बयान के जवाब में कहा, “मुझे यकीन है कि गांगुली इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे। अख्तर ने बताया कि उन्होंने बाद में गांगुली से इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, “मैंने बाद में गांगुली से कहा था कि हमारी योजना आपको पसलियों में निशाना बनाने की थी, न कि आपको आउट करने की।”

बता दें, 1999 में खेले गए इस वनडे मुकाबले में अख्तर की घातक शॉर्ट-पिच डिलीवरी ने गांगुली की पसलियों को चोटिल कर दिया था, जिसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान को मैदान से बाहर जाना पड़ा था।

A ‘frenemies’ bond that will be remembered in the history ? as a classic! ?

Watch @virendersehwag & @shoaib100mph revisit their #GreatestRivalry ahead of the #INDvPAK ⚔️!#BelieveInBlue | #AsiaCup | Aug 28, 6 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/FvXeA5IwaY

— Star Sports (@StarSportsIndia) August 18, 2022