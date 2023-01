गिल के दोहरे शतक का फैन हुआ सोशल मीडिया, सहवाग, युवराज सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी की तारीफ

Wow Shubman. Double hundred . Brilliant — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 18, 2023

200 in a one day game !! At such a young age incredible ✊✊✊ unbelievable!! A very proud day for me and shubmans dad !!!congratulations @ShubmanGill the whole country is proud of you ? ?? #NZvsIND — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 18, 2023

Back to back ? for Shubhman Gill. He is sealing the opening slot with his consistency #INDvsNZ — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 18, 2023

All class ?? Congratulations and well played bro? @ShubmanGill pic.twitter.com/kSrKgeEiLe — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) January 18, 2023

He roared during his U19 days, he continues to roar at the highest level! ? Shubhman Gill! ?❤️#PunjabKings #ShubmanGill #INDvNZ pic.twitter.com/PQ3zK1QD0r — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) January 18, 2023

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में ओपनर शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले वह भारत के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने 145 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. भारत के लिए रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और इशान किशन पहले यह कारनामा कर चुके हैं. शुभमन गिल 149 गेंद में 208 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. 208 रन की पारी में उन्होंने 19 चौका और नौ छक्का लगाया. गिल की इस पारी की सोशल मीडिया फैन हो गया है. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, वसीम जाफर सहित कई क्रिकेटरों ने उनकी पारी की तारीफ की है.