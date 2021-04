Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test, Day 2: श्रीलंका ने दूसरे दिन के शुरुआती झटको से उबरते हुए निरोशन डिकवेला की 64 गेंद में 64 रन की नाबाद पारी के दम पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शुक्रवार को छह विकेट पर 469 रन बना लिये.

दिन की शुरुआत एक विकेट पर 291 रन से करने वाले श्रीलंका ने 382 रन के स्कोर पर लगातार दो ओवर में दो विकेट गंवाया लेकिन 27 साल के डिकवेला ने रमेश मेंडिस (नाबाद 22) के साथ 87 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को 500 रन के करीब पहुंचा दिया.

आक्रामक पारी खेलने वाले डिकवेला को 32 रन मैदानी अंपायर ने पगबाधा दे दिया था लेकिन रिव्यू के इस्तेमाल के बाद तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को पलट दिया.

