बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जीवन का नया अध्याय शुरु करने की बात कही है। इस ट्वीट से साफ तो नहीं लेकिन कयास लगाए जा रहें है कि वह राजनीति में जा सकते हैं। गांगुली ने ट्वीट किया, “2022 में मेरे क्रिकेट करियर के 30 साल पूरे हो गए जो साल 1992 में शुरु हुआ था। इसके बाद क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं कुछ नया शुरु करने की योजना बना रहा हूं जो कई लोगों की मदद करेगा। मैं इस नई पारी में भी आपके सहयोग की उम्मीद कर रहा हूं।”

सौरव गांगुली लंबे समय से बीसीसीआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाल ही में अमित शाह गांगुली के घर पर खाना खाते नजर आए थे जिसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि वह राजनीति में जा सकते हैं। हाल ही में IPL 2022 के सफल आयोजन के बाद गांगुली ने क्रिकेट फैंस का भी शुक्रिया अदा किया था।

सौरव गांगुली के इस ट्वीट के बाद अटकले लगाई जा रही हैं कि वो BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि BCCI सचिव जय शाह ने इन खबरों को खारिज किया है। जय शाह ने एएनआई से बातचीत में कहा, “सौरव गांगुली ने BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है।”

Sourav Ganguly has not resigned as the president of BCCI: Jay Shah, BCCI Secretary to ANI pic.twitter.com/C2O3r550aL

— ANI (@ANI) June 1, 2022