साउथ अफ्रीका ने घातक गेंदबाजी और फिर मारक्रम-मिलर के अर्धशतक से भारत को पर्थ में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2022 के 30वें मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 133 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें सूर्यकुमार ने 68 रनों का अहम योगदान दिया।

साउथ अफ्रीका की ओर से लुंगि एंगिडी ने 4 और वेन पर्नेल ने 3 विकेट अपनी झोली में डाले। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने एडन मारक्रम और डेविड मिलर के शानदार अर्धशतक की बदौलत 134 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-2 में पाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा कर लिया।

A thrilling win for South Africa and it takes them to the top of the table in Group 2 ?#INDvSA | #T20WorldCup | ?: https://t.co/uficuiMq0H pic.twitter.com/0TLFpUmAd7

