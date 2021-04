SA vs PAK 2nd ODI: यहां देखें मैच का Live Telecast, मोबाइल पर इस तरह देखें Streaming

South Africa vs Pakistan, 2nd ODI Live Telecast & Live Streaming: पहले वनडे में अंतिम गेंद पर मिली हार के बाद मेजबान दक्षिण अफ्रीका (South Africa) रविवार (4 अप्रैल) को जोहान्सबर्ग के द वांडर्स स्टेडियम में पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच (South Africa vs Pakistan, 2nd ODI) में वापसी करना चाहेगा. दक्षिण अफ्रीका के पास अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ वापसी करने का यह अंतिम मौका होगा क्योंकि इसके बाद उनके कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए भारत चले जाएंगे.

कगीसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे (दोनों दिल्ली कैपिटल), क्विंटन डी कॉक (मुंबई इंडियंस), डेविड मिलर (राजस्थान रॉयल्स) और लुंगी एनगिडी (चेन्नई सुपर किंग्स) नौ अप्रैल से शुरू होने जा रही आईपीएल के 14वें सीजन में खेलने के लिए भारत दौरे पर जाएंगे. ये खिलाड़ी दूसरे वनडे के बाद भारत के लिए रवाना हो जाएंगे.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. कप्तान बाबर आजम ने पहले मैच में 103 रन की शतकीय पारी खेली थी और वह अपने इस फॉर्म को यहां भी बरकरार रखना चाहेंगे. बाबर ने वनडे में सबसे कम पारियों में 13 शतक लगाए हैं.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका के नए कप्तान टेम्बा बावुमा के लिए कप्तानी की शुरुआत सही नहीं रही और उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा. बावुमा को क्विंटन डी कॉक की जगह वनडे कप्तान बनाया गया है.

कहां देख सकेंगे Pakistan vs South Africa, 2nd ODI मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग? (Pakistan vs South Africa, 2nd ODI Live Telecast and Streaming)

भारत में पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट Sony Six और Sony Six HD पर देखा जा सकता है. वहीं SonyLiv पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं ((Pakistan vs South Africa, 2nd ODI Full Squad)-

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), इमाम उल हक, फखर जमां, अब्दुल्लाह शफीक, हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सरफराज अहमद (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन अफरीदी.

साउथ अफ्रीका: टेंबा बावुमा (कप्तान), जेन्नेमन मलान, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, रॉस बेन डेर डुसैन, जेजे स्मट्स, आंदिले फेहुलकवायो, सिसांदा मगाला, विआन मुल्डर, लिजाड विलियम्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), हेनरिच क्लासेन, कायले वेर्रेयने, ब्यूरेन हैंड्रिक्स, केशव महाराज, लुंगी नगिडी, एनरिक नॉर्त्जे, कगीसो रबाडा, तबरेज शम्सी, जूनियर डाला, लूथो सिपमाला, डेरयेन डपाविल्लन.