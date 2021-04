South Africa vs Pakistan, 3rd T20I: पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) ने साउथ अफ्रीका (South Africa Cricket Team) के खिलाफ सेंचुरियन (SuperSport Park, Centurion) में 14 अप्रैल को खेले गए तीसरे टी20 मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ 4 मुकाबलों की शृंखला में मेहमान टीम ने 2-1 से लीड बना ली है. सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 16 अप्रैल को खेला जाना है.

इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने धमाकेदार पारी खेलते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बाबर आजम ने 49 गेंदों में टी20 करियार की पहली सेंचुरी पूरी की और इसी के साथ वह पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज टी20 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए. बाबर आजम ने 59 गेंदों में 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 122 रन की पारी खेली, जिसके दम पर पाकिस्तान ने टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया.

For his extraordinary 122 off 59, Babar Azam has been named Player of the Match 🏅

He smashed 15 fours and four sixes in his knock!#SAvPAK ➡️ https://t.co/rihG1VCmdO pic.twitter.com/xmZUZ1qIWK

