South Africa vs Pakistan, T20I: पाकिस्तान के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले गये पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में धीमी ओवर गति के कारण दक्षिण अफ्रीका पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से जारी मीडिया विज्ञप्ति के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान हेनरिच क्लासेन की टीम द्वारा तय समय में एक ओवर कम फेंकने के कारण यह फैसला सुनाया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी सदस्यों से जुड़ी आचार संहिता के ओवर गति के जुर्माने से संबंधित नियम 2.22 के अनुसार आवंटित समय में टीम के प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए खिलाड़ियों पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. क्लासेन ने गलती स्वीकार करने के बाद प्रस्तावित सजा स्वीकार कर ली इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

?? ??

Pakistan got off to a winning start in the #SAvPAK T20I series with a brilliant four-wicket victory in the opening match.

Who do you think will win the second T20I? pic.twitter.com/NUPgMMDqjM

— ICC (@ICC) April 11, 2021