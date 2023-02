6 गेंद पर आउट हुए 5 बल्लेबाज, देखें कैसे हड़बड़ी में धड़ाधड़ गिरे विकेट

क्रिकेट के मैदान पर आपको इससे ज्यादा रोमांचक आखिरी ओवर शायद ही देखने को मिले. शनिवार देर रात की बात है और मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के महिला नैशनल क्रिकेट लीग का फाइनल. तस्मानिया की टीम ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ओवर में पांच विकेट लेकर एक रन से मैच और खिताब अपने नाम कर लिया. कमाल की बात है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन चाहिए थे.

तस्मानिया की कप्तान एलीस विलानी ने इस सीजन की अपनी तीसरी सेंचुरी लगाकर टीम को 50 ओवर में 264 के स्तोर तक पहुंचाया. साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी 52 गेंद पर 80 रन चाहिए थे. और उसका स्कोर था 5 विकेट पर 185 रन.

साउथ ऑस्ट्रलिया की कप्तान जेमा बार्सबी ने 17 गेंद पर 28 और कॉर्टनी वेब ने 107 गेंद पर 83 रन और एनी ओ'नील ने 20 गेंद पर 28 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया. साउथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 220 रन था जब बारिश ने खेल रोक दिया. इस समय छह ओवर बाकी थी. डीएलएस के हिसाब से साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पांच रन आगे थी.

जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का टारगेट 243 रन कर दिया क्योंकि मैच से तीन ओवर कम हुए थे. बार्सबी ने 46वें ओवर में दो चौके लगा दिए. आखिरी ओवर शुरू होने से पहले उनका स्कोर 5 विकेट पर 239 रन था. यानी आखिरी छह गेंदों पर सिर्फ चार रन की जरूरत थी. देखते हैं आखिरी ओवर में हुआ क्या...

पहली गेंद- ओ'नील आउट, कॉयटल की कमाल की गेंद पर बोल्ड.

दूसरी गेंद- एमान्डा-जैड वेलिंग्टन ने थर्डमैन पर एक रन बटोरा. अब साउथ ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ तीन रन की जरूरत है.

तीसरी गेंद- बार्सबी स्टंप आउट हो गईं. वह क्रीज से बाहर निकल आईं लेकिन गेंद की लेंथ को समझ नहीं सकीं. विकेटकीपर एमा मानिक्स-ग्रीसव्स ने बेल्स उड़ा दीं.

चौथी गेंद- एला विलसन नई बल्लेबाज के तौर पर उतरीं. उन्होंने कॉयटल की गेंद को ड्राइव किया. उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद हाथ से लगकर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर विकेट से टकरा गई. वेलिंग्टन एक रन बनाकर आउट हो गईं.

