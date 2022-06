मेजबान श्रीलंका ने 3 मैचों की T20I सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। हालांकि ये जीत श्रीलंका को सीरीज में 1-2 की हार से तो नहीं बचा सकी लेकिन इस जीत ने संकट से जूझ रहे श्रीलंकाई क्रिकेट फैन्स को जश्न मनाने का एक बेहतरीन मौका दे दिया। श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस जीत ने फैंस के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान बिखेरने का काम किया। सोशल मीडिया पर श्रीलंकाई फैंस के कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है।

Thank you and we love you?

Extraordinary scenes. Srilankan captain Dasun Shanaka has spread immense joy among his whole nation in such times of despair by playing one of the greatest T20i innings you will ever see.

70 required off 5 overs with 4 wickets remaining looked almost impossible.#SriLanka #SLvAUS pic.twitter.com/QrmIXOeWZE

