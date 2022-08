इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन इतिहास रच दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक खास और ऐतिहासिक क्लब में अपना नाम शुमार करा लिया है। ये क्लब है एक मैदान पर 100 विकेट पूरे करने का। स्टुअर्ट ब्रॉड ने लॉर्ड्स में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं और उनका 100वां शिकार बने साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर-बल्लेबाज काइल वेरेने।

स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में एक मैदान पर 100 विकेट लेने का कारनामा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के महज चौथे गेंदबाज हैं। यही नहीं, जेम्स एंडरसन के बाद ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले वह महज दूसरे तेज गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन के नाम लॉर्ड्स में 117 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं, श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन इस मामलें में पहले पायदान पर हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 मैदानों पर 100 से ज्यादा विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया है।

Stuart Broad ? Lord’s

100 Test wickets at the Home of Cricket for @StuartBroad8 ?#LoveLords | #ENGvSA pic.twitter.com/kqW19mKJyz

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 18, 2022