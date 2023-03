ऋषभ पंत के घर पर जमी यारों की महफिल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो

पिछले साल रोड एक्सीडेंट में गंभीर रुप से घायल होने वाले ऋषभ पंत लंबे समय से मैदान से दूर हैं. करीब 1 महीने से भी ज्यादा दिन अस्पताल में बिताने के बाद पंत इस समय घर पर रिकवरी कर रहे हैं. इस दौरान सुरेश रैना, हरभजन सिंह और एस श्रीसंत ने ऋषभ पंत से उनके घर पर मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर सुरेश रैना ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है.

रैना ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "भाइयों का प्यार ही सबकुछ है. परिवार वहां होता है जहां आपका दिल हो. हम पंत के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं."

Brotherhood is everything ..family is where our heart is..wishing our brother @RishabhPant17 the very best and fast recovery @harbhajan_singh @sreesanth36 pic.twitter.com/7ngs4HKPVX