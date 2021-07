Ravichandran Ashwin, Surrey vs Somerset: इंग्‍लैंड की धरती पर अपना शानदार टेस्‍ट डेब्‍यू करने वाले न्‍यूजीलैंड के युवा बल्‍लेबाज डेवोन कॉन्वे भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्‍विन की शानदार फिरकी का शिकार होते-होते बचे. अश्विन और कॉन्‍वे इस वक्‍त इंग्‍लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में खेल रहे हैं.

डेवोन कॉन्‍वे सोमरसेट काउंटी टीम का हिस्‍सा हैं जबकि रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) सर्रे की तरफ से खेल रहे हैं. रविवार को मैच की शुरुआत हुई. इसी बीच इग्‍लैंड की उछाल भरी पिचों पर भी अश्विन की फिरकी का जादू देखने को मिला.

डेवोन कॉन्‍वे बल्‍लेबाजी के दौरान रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की फिरकी को पढ़ नहीं पाए. गेंद बल्‍ले पर लगने से चूकते हुए सीधे विकेट के पीछे कीपर के पास जा रही थी. विकेटकीपर भी गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से चूक गए. गेंद को पीछे से जाकर लाना पड़ा.

😬 The first time Ashwin’s beat the bat today.

WATCH LIVE ⏩ https://t.co/dglhGophyM pic.twitter.com/jiCUf3hv27

— Surrey Cricket (@surreycricket) July 11, 2021