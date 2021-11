T20 World Cup 2021- हार के बाद Virat Kohli का यह बयान बेहद कमजोर- हम निडर होकर नहीं खेले: Kapil Dev

Kapil Dev Criticized Virat Kohli’s Reaction After Defeat Against New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड से हार गई. इस टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार दूसरी हार है. इस मैच में हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए यह कह दिया कि टीम के खिलाड़ी न तो बैटिंग में और न ही बॉलिंग में निडरता दिखा पाए. कोहली के इस बयान से पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) काफी निराश हैं. उन्होंने कहा कि कप्तान का यह बयान टीम का मनोबल और आत्मविश्वास तोड़ने वाला है.

न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारने के बाद कप्तान कोहली मैच में भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए प्रेजेंटेशन में पहुंचे. यहां उन्होंने यह स्वीकार किया कि कीवियों ने उनकी टीम को पूरी तरह खेल से बाहर कर दिया. इस दौरान कोहली ने कहा, ‘हम बॉल और बैट दोनों से ही निडर होकर नहीं खेल सके.’

समाचार चैनल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, ‘निश्चिततौर पर विराट कोहली के स्तर के खिलाड़ी से यह बहुत ही कमजोर बयान है. हम सभी जानते हैं कि मैचों को जीतने की उनमें भूख और इच्छा भरपूर है. लेकिन अगर कप्तान की विचारशैली और टीम की शारीरिक भाषा सकारात्मक नहीं है, तब ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों लिहाज से यह बहुत मुश्किल है कि उनका मनोबल उठाया जा सके.’

बहरहाल इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने ग्रुप स्टेज के दो मैच गंवा दिए हैं. वह पहले मैच में 10 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ हारा और इसके बाद कीवी टीम ने उसे 8 विकेट से मात दी. अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंचना मुश्किल दिख रहा है.