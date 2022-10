T20 वर्ल्ड कप 2022 Points Table: श्रीलंका ने नीदरलैंड को 16 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 में प्रवेश कर लिया। हार के बावजूद नीदरलैंड टीम भी सुपर 12 में पहुंच गई क्योंकि यूएई ने ग्रुप-ए के आखिरी मैच में नामीबिया को हरा दिया। यह T20 वर्ल्ड कप में यूएई की पहली जीत है।

पहले मैच में नामीबिया से हारी श्रीलंका टीम के लिये मेंडिस ने 44 गेंद में 79 रन की पारी खेली जिसकी मदद से उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 162 रन बनाये। जवाब में ग्रुप ए में नामीबिया और यूएई को हराकर नीदरलैंड की टीम नौ विकेट पर 146 रन ही बना सकी। वानिंदु हसरंगा ने चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि महीष तीक्षणा को दो विकेट मिले।

? Sri Lanka join England, Australia, New Zealand and Afghanistan in Group 1

? Netherlands move to Group 2 which now has India, Pakistan, South Africa and Bangladesh

Updated Super 12 groups ?? https://t.co/xvpQaIitkQ #T20WorldCup pic.twitter.com/wLszhhjNbw

— ICC (@ICC) October 20, 2022