TN vs KAR Live Streaming: तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच होगा सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी का फाइनल, ऐसे देखें लाइव

Tamil Nadu vs Karnataka Live Streaming Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 Final: सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल रविवार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खेला जाना है. एक तरफ विजय शंकर की कप्‍तानी वाली तमिलनाडु की टीम है जो पिछले सीजन की चैंपियन भी है. वहीं, उनके सामने मनीष पांडे की नेतृत्‍व वाली टीम मैदान में उतरेगी. दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बीते कुछ सालों से इस घरेलू टी20 टॉफी में शानदार रहा है. ऐसे में कौन सी टीम आज जीत दर्ज करेगी इसकी भविष्‍यवाणी करना बेहद मुश्किल है.

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत कब होगी ? (Tami Nadu vs Karnataka, When to Watch)

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत 22 नवंबर, शनिवार को होगी.

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत कहां पर होगी ? (Tami Nadu vs Karnataka, Where to Watch)

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में होगी.

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत कितने बजे शुरू होगी ? (Tami Nadu vs Karnataka, Watch Timing)

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत रविवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत को फैन्‍स किस चैनल पर देख सकते हैं ? (Tami Nadu vs Karnataka, TV Channel)

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी भिड़ंत फैन्‍स स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खिताबी मैच की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग किस चैनल पर आएगी ? (Tami Nadu vs Karnataka, Live Streaming on Mobile)

सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मैच की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney Hotstar App के माध्‍यम से देखी जा सकती है.