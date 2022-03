न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप (ICC Womens World Cup 2022) में शामिल भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अगले मैच से पहले शुक्रवार को ऑकलैंड में होली मनाई.

भारतीय महिला टीम के लिए बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से होली खेलते हुए खिलाड़ियों की फोटो पोस्ट की गई.

Ringing in the festivities post practice in Auckland

Here’s #TeamIndia wishing everyone a Happy Holi all the way from New Zealand 🇳🇿#CWC22 pic.twitter.com/fipSh92Z0F

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 18, 2022