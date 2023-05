IPL 2023: "खिलाड़ी सबसे अहम, उनके बिना हम कुछ भी नहींं", जीत के बाद बोले धोनी

डेवन कॉन्वे (87) और ऋतुराज गायकवाड़ (79) के शानदार अर्धशतकों तथा उनके बीच 141 रन की ओपनिंग साझेदारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में एकतरफा अंदाज में 77 रन से हराते हुए प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया.

चेन्नई ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 223 रन का मजबूत स्कोर बनाया और दिल्ली को नौ विकेट पर 146 रन पर थाम लिया. चेन्नई की 14 मैचों में यह आठवीं जीत रही और उसने 17 अंकों के साथ शीर्ष दो टीमों में अपना स्थान लगभग पक्का कर लिया.

प्लेऑफ का टिकट मिलने के बाद धोनी ने खिलाड़ी और सपोर्ट स्टॉफ की जमकर तारीफ की. धोनी ने कहा, "सफलता का कोई खास फॉर्मूला नहीं है. आप कोशिश करते हैं और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनते हैं और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्लॉट देते हैं. मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ हमेशा बैक करते हैं. खिलाड़ियों को ग्रूम करना ज़रूरी होता है. खिलाड़ी सबसे अहम हैं, बिना खिलाड़ियों के हम कुछ नहीं कर सकते."

??? ??? ???????? ????? ?

??????? ????? ????? have qualified for the #TATAIPL 2023 Playoffs ??#DCvCSK | @ChennaiIPL pic.twitter.com/xlSNgjq09B

— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2023