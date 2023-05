एलिमिनेटर मैच से पहले रोहित ने खोले दिल के राज, इन खिलाड़ियों को बताया भविष्य का सितारा

IPL 2023 का एलिमिनेटर मैच बुधवार यानी आज चेन्नई में खेला जाना है जिसमें मुंबई इंडियंस की टक्कर लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी. इस अहम मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम के के दो युवा खिलाड़ी-तिलक वर्मा और नेहाल वढेरा की जमकर तारीफ की है.रोहित का मानना है कि ये दोनों युवा खिलाड़ी भविष्य में मुंबई और भारतीय टीम में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे.

तिलक वर्मा और नेहाल वढेरा इस सीजन मुंबई की ओर से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों ने लीग स्टेज में खेले कई मैचों में अपनी टीम की जीत में अहम योगदान अदा किया. रोहित ने जियो सिनेमा पर कहा, "ऑक्शन में सभी सुपरस्टार उपलब्ध थे, फ्रेंचाइजी ने बहुत प्रयास किए फिर बुमराह, अक्षर, क्रुणाल और हार्दिक को स्काउट्स किया. हमारे कोच और स्काउट्स को श्रेय ज्यादा जाता हैं. बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं. बुमराह, हार्दिक, क्रुनाल की कहानी तिलक वर्मा और नेहल वढेरा जैसी होगी. 2 साल बाद लोग कहेंगे कि यह एक सुपरस्टार टीम है. ये दो लोग भविष्य में मुंबई और भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं."

2011 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीतने में सफल रही लेकिन रोहित उस टीम का हिस्सा नहीं थे. रोहित ने इस पल को खुद के लिए एक बड़ा झटका बताया. उन्होंने कहा, "2011 मेरे लिए एक बड़ा झटका था, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होने के कारण, मुझे दोष देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था फिर मैंने अपने खेल, योग, ध्यान, अकेले रहने पर काम किया और इससे मुझे बहुत मदद मिली."

