ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जारी मुकाबले में कीवी गेंदबाज टिम साउदी ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के 200 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को टिम साउदी ने दूसरे ही ओवर में डेविड वॉर्नर के रुप में पहला बड़ा झटका दिया। वॉर्नर को महज 5 रन के निजी स्कोर पर कीवी गेंदबाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ ही टिम साउदी T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। साउदी ने बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पछाड़ते हुए ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। साउदी के नाम अब T20I क्रिकेट में 123 विकेट हो गए हैं। वहीं, शाकिब ने 122 विकेट चटकाए हैं।

T20I में सबसे ज्यादा विकेट

बता दें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच के साथ ही सुपर-12 स्टेज का आगाज हो चुका है। इस मैच में डेवन कॉन्वे के 58 गेंद में नाबाद 92 रन की बदौलत न्यूजीलैंड ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विकेट पर 200 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर कॉनवे और फिन एलेन (16 गेंद में 42 रन) ने न्यूजीलैंड को आक्रामक शुरूआत करायी जिससे दोनों ने 25 गेंद में 56 रन जोड़े।

बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज ने फिर कप्तान केन विलियमसन (23 रन) के साथ 69 रन की साझेदारी बनायी। ग्लेन फिलिप्स (12 रन) और जेम्स नीशाम (नाबाद 26 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिये। ऑस्ट्रेलिया के लिये जोश हेजलवुड ने दो विकेट झटके।

