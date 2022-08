रीजा हेंड्रिक्स-एडेन मार्कराम के अर्धशतक और स्पिनर तबरेज शम्सी के 5 विकेट की मदद से साउथ अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम T20I मैच में इंग्लैंड पर 90 रन की बड़ी जीत दर्ज करके तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन उसकी टीम 16.4 ओवर में केवल 101 रन पर आउट हो गई। यह उसकी इस प्रारूप में सबसे बड़ी हार में एक है।

इस मैच के दौरान एक शानदार कैच भी देखने को मिला जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने हवा में लंबी छलांग लगाते हुए लपका। इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई ट्रिस्टन स्टब्स की तुलना पूर्व साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर और महान फिल्डर जोंटी रोड्स से कर रहा है।

ट्रिस्टन स्टब्स ने ये शानदार कैच उस समय लपका जब 10वें ओवर एडन मारक्रम गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर मोईन अली ने मिड ऑफ की तरफ शॉट लगाया, जहां ट्रिस्टन स्टब्स खड़े थे। स्टब्स से गेंद काफी दूर थी लेकिन उन्होंने भागते हुए गेंद का पीछा किया और ओर डाइव लगाते हुए हवा में ही एक हाथ से गेंद को लपक लिया। ये कैच देख हर कोई हैरान रह गया और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों नें दौड़कर अपने साथी खिलाड़ी को गले लगा लिया। वहीं, मोईन अली 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

