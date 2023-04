IPL 2023: वेंकटेश अय्यर ने छक्कों की बरसात कर ठोका पहला शतक, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

MI vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2023 के 22वें मुकाबले में शानदार शतक जड़ दिया. अय्यर ने 49 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया जिसमें उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके लगाए. ये वेंकटेश के बल्ले से IPL में आया पहला सैकड़ा है.

