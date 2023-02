भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज में केएल राहुल का बल्ला खामोश है. केएल राहुल के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद इसे लेकर लगातार हमलावर हैं. वेंकटेश प्रसाद केएल राहुल के प्रदर्शन और उनके टीम में चयन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वेंकटेश प्रसाद के सवाल पर आकाश चोपड़ा ने ट्वीटर पर उन्हें जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने उन्हें खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद एक बार फिर वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट कर जवाबी हमला बोला है.

वेंकटेश प्रसाद ने मंगलवार को चार ट्वीट किए. वेंकटेश प्रसाद ने लिखा...मेरे दोस्त आकाश चोपड़ा ने एक यूट्यूब वीडियो बनाकर मुझे एजेंडा पेडल कहा है. मेरा किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है. हो सकता है कि किसी के पास हो...

No Aakash, nothing is lost in translation. In your 12 minute video you have called me as an agenda peddler because it didn’t suit your narrative. It is crystal clear. And I have made my points very clear in this Twitter thread. Don’t wish to engage with you further on this ?? https://t.co/GhlfWI0kHA — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 21, 2023

वेंकटेश प्रसाद ने आगे लिखा.. मेरे हिसाब से विपरीत विचारों को बतौर अपना पर्सनल एजेंडा और ट्विटर पर मत लाएं कहना आकाश के लिए हास्यास्पद है. मेरे पास केएल राहुल और बाकी खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है, मैं गलत सेलेक्शन और अलग-अलग मापदंड को लेकर सवाल पूछ रहा हूं.

I admire Aakash for the hardwork he puts on his YouTube channel but calling a different view point as agenda because it doesn’t suit his narrative is poor. There is no bitterness between us and since his video was in public domain wanted to put my point out here. Best wishes — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 21, 2023

वहीं वेंकटेश प्रसाद ने साल 2012 का आकाश चोपड़ा का एक पुराना ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें आकाश चोपड़ा अजिंक्य रहाणे के प्लेइंग-11 में नहीं चुनने और कोहित शर्मा के चयन पर सवाल उठाकर कटाक्ष कर रहे हैं.