मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे मैच में ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) का गेंदबाजी एक्शन देख ना केवल विपक्षी टीम के बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) बल्कि फैंस भी काफी हैरान हुए।

इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के चौथे मैच में पंजाब टीम की पारी के दौरान मयंक अग्रवाल का शुरुआती विकेट मिलने के बाद केएल राहुल और गेल की जोड़ी के सामने राजस्थान का गेंदबाजी अटैक बेबस नजर आ रहा था।

ऐसे में कप्तान संजू सैमसन ने दसवें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर पराग को गेंद थमाई। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद पराग ने पांचवीं गेंद पर गेल को बेन स्टोक्स के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट कराया।

