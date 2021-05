Virat Kohli-Anushka Sharma ने फैंस की मदद से जुटाए 11 करोड़ रुपये

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने क्राउट फंडिंग के जरिए कोरोना राहत के लिए 11.39 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. #InThisTogether नाम से 7 मई को एक कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जिसके 7 दिन बाद ही लक्ष्य के लिए निर्धारित की गई रकम जुटा ली गई है. खास बात यह है कि विरुष्का ने खुद इसमें 2 करोड़ रुपये का दान दिया है, जबकि MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से 5 करोड़ रुपये डोनेट किए गए.

विराट कोहली ने एक नोट शेयर करते हुए लिखा, “इस खुशी को बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं. हमने टारगेट से ज्यादा रुपए जुटा लिए हैं. जिन लोगों ने भी इस कैम्पेन को सपोर्ट किया, शेयर किया और रुपए डोनेट किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं. हम कोरोना के खिलाफ जंग में एक साथ हैं. इससे मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे.

Words fall short to express how overwhelmed we feel to have exceeded our target not once, but twice, thanks to each one of you. To everyone who has donated, shared, & helped in any way, I want to say a big thank you. We are #InThisTogether & we will overcome this together. pic.twitter.com/M7NeqDc532 — Virat Kohli (@imVkohli) May 14, 2021

Truly amazed and humbled by the spirit of solidarity that you all have shown. We are proud to announce that we have raised more than our initial target and it will go a long way to save lives. Thank you for your overwhelming support in helping the people of India. pic.twitter.com/yqi2Qfjvry — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) May 14, 2021

अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें यह कपल कहता है कि कोरोना राहत के लिए रकम जुटाई जा चुकी है. इसके साथ ही विराट कोहली कहते हैं कि आप लोगों के बीच यह संभव नहीं था.

बता दें कि इस रकम को ACT ग्रांट्स को सौंपा जाएगा, जो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसट्रेटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स आदि मुहैया कराने में मदद करेगी.