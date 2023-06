इंग्लैंड में विराट कोहली और शुभमन गिल ने उठाया फुटबॉल मैच का लुत्फ

मैनचेस्टर सिटी ने मैनेचस्टर युनाईटेड को 2-1 से हराकर एफए कप का खिताब अपने नाम कर लिया. मैनचेस्टर सिटी की ओर से इल्के गुंडोगन ने दोनों गोल किए. वहीं, युनाईटेड के लिए ब्रूनो फर्नांडीस ने पेनल्टी से एकमात्र गोल दागा. इस फाइनल मुकाबले के गवाह भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल भी बने. कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ इस मुकाबले को देखने वेम्बले स्टेडियम पहुंचे.

बता दें, विराट और शुभमन का बल्ला IPL 2023 में जमकर बोला. कोहली ने जहां RCB के लिए 600 से ज्यादा रन बनाए तो वहीं, शुभमन गिल 851 रनों के साथ सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. कोहली IPL 2023 में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 14 मैचों में 53.35 की औसत से 639 रन बनाए. उन्होंने लगातार 2 शतक ठोकने के अलावा 6 अर्धशतक भी जड़े.

