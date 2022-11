एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में विराट कोहली ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। कोहली ने 42 रन बनाने के साथ ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने 107वीं पारी में ये बड़ा कारनामा कर दिखाया।

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

इससे पहले कोहली ने 9 रन बनाने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1100 रन पूरे कर लिए। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इस मुकाम पर पहुंचने वाले कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली ने महज 25 पारियों में T20 वर्ल्ड कप में 1100 रन का आंकड़ा छूने का बड़ा कारनामा किया।

Virat Kohli has completed 1100 runs in T20 World Cups – First player to do this. pic.twitter.com/60uANKc36W

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 10, 2022