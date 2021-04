Virat kohli video Message for Covid-19 Precautions: Indian Skipper urge fans to follow coronavirus related guidelines, wash hands regularly: देश में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मंगलवार को भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने फैन्‍स के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस वीडियो में विराट कोहली फैन्‍स से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो कोराना वायरस से बचने के लिए सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और नियमित तौर पर अपने हाथ जरूर धोएं.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्‍तान विराट कोहली ने कहा, “दोस्‍तों जैसा की आप जानते हैं कि कोविड के किस्‍से फिर से बढ़ते जा रहे हैं और हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं. मेरी आप सभी से फिर एक बार यही गुजारिश है कि जहां भी आप एसेंशियल सर्विसेस (आवश्‍यक सेवाएं) के लिए निकल रहे हैं तो मास्‍क लगाएं. सामाजिक दूरी का पालन करें. अपने हाथों को सेनिटाइज करते रहें. ये सभी प्रिकोशंस (एहतियात) बरतने बहुत जरूरी हैं.”

VIRAT KOHLI @imVkohli TeamIndia Captain appeals to citizens to observe #covid protocol & #lockdown to fight the current wave. Wear mask, keep social distance & hand hygiene. Cooperate with #DelhiPolice & behave responsibly, he says, for victory over corona as #IndiaFightsBack pic.twitter.com/iyApPR3EOg

