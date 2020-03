आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship) में नंबर एक पर कब्जा जमाकर बैठी टीम इंडिया (Team India) को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली हार से बड़ा झटका लगा है। टेस्ट रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर बनी हुई विराट कोहली (Virat Kohli) की भारतीय दोनों ही टेस्ट मैचों में पूरी तरह से बेअसर रही।

भारतीय बल्लेबाजों को कीवी गेंदबाजी अटैक का तोड़ नहीं मिला और जिस गेंदबाजी अटैक के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी वो भी भारत को बचाने में नाकाम रहा।

हार के बाद कोहली एंड कंपनी को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने कहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में जरूरी अनुशासन नहीं दिखा पाई और इसलिए उसे 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

Many congratulations to the @BLACKCAPS on beating India and winning the Test series comprehensively. India couldn’t show the discipline required to stick it out and will be deeply disappointed. #NZvIND pic.twitter.com/znJZHLr8Kx

मैच के बाद लक्ष्मण ने ट्वीट किया, “न्यूजीलैंड को भारत को मात देने और टेस्ट सीरीज जीतने पर बधाई हो। भारत वो अनुशासन नहीं दिखा सकी जिसकी जरूरत थी और इसलिए वो बेहद निराश होगी।”

लक्ष्मण से पहले पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी टीम इंडिया की आलोचना की थी। वॉन ने ट्वीट कर कहा था कि इस टीम इंडिया को अगर खुद को टेस्ट में महान साबित करने है तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में सीरीज जीतकर दिखानी होगी। और क्राइस्टचर्च में 7 विकेट से हारकर भारत ऐसा करने में नाकामयाब रहा।

NZ giving India a lesson in how to play in conditions where the ball moves through the air … They can’t be regarded as a great team till they start winning in places like NZ & England .. #NZvsIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 29, 2020