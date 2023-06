T20 Blast Catch VIDEO: गारंटी है, ऐसा अविश्वसनीय कैच आपने क्रिकेट के इतिहास में नहीं देखा होगा

क्रिकेट में रोजाना कैच लिए जाते हैं लेकिन कई बार फील्डर ऐसे कैच पकड़ लेते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कई बार तो आपकों आंखें मलने के लिए मजबूर होना पड़ता है तब जाकर विश्वास होता है कि हां ये क्रिकेट इतिहास के सबसे हैरअंगेज कैच में से एक हो सकता है. ऐसा ही एक कैच देखने को मिला इंग्लैंड की T20 लीग Vitality Blast में, जो अब इंटरनेट की दुनिया में धूम मचा रहा है. कइ लोग तो इस कैच को क्रिकेट इतिहास का 'बेस्ट कैच' और 'ग्रेटेस्ट कैच ऑफ द ऑल टाइम' बता रहे हैं. यही नहीं, Vitality Blast ने इस अद्भुत कैच का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि ये 'बेस्ट कैच ऑफ ऑल टाइम' है.

अब बात कर लेते हैं उस फील्डर की जिसने क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कैच को अंजाम दिया. ये फील्डर है ब्रैड करी जिसने बाउंड्री पर उड़ते हुए असंभव लग रहे कैच को हवा में ही लपक लिया. Vitality Blast ने इस कैच का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "आप जो कर रहे हैं उसे रोक दिजिये. ब्रैड करी ने अभी तक का सबसे शानदार कैच लिया है."

दरअसल, T20 Vitality Blast लीग में 16 जून को ससेक्स और हैंपशर के बीच मुकाबला खेला गया. 184 रनों का पीछा करते हुए हैंपशर ने 18 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन बना लिए थे. 19वें ओवर में टाइमल मिल्स गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद बेनी हॉवेल्स ने चौका जड़ दिया.

दूसरी गेंद पर भी हॉवेल्स ने जोरदार शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती नजर आ रही थी तभी ब्रैडली करी गेंद को पकड़ने के लिए हवा में उड़ गए. करी ने ऐसी उड़ान भरी कि सुपरमैन की तरह हवा में तैरते हुए गेंद को अपने कब्जे में ले लिया और बिना किसी मुश्किल के जमीन पर उतर भी गए. कुछ देर के लिए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि करी ने वाकई में कैच लपक लिया है. खुद बल्लेबाज भी अपने आउट होने पर हैरान नजर आया. जिसने भी ये कैच देखा उसके मुंह से बस इतना ही निकला- बेस्ट कैच ऑफ ऑल टाइम.

STOP WHAT YOU ARE DOING

BRAD CURRIE HAS JUST TAKEN THE BEST CATCH OF ALL TIME ?#Blast23 pic.twitter.com/9tQTYmWxWI

— Vitality Blast (@VitalityBlast) June 16, 2023