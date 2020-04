विश्व क्रिकेट के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अपनी शानदार पारियों और बेमिसाल रिकॉर्ड्स के ज्यादा अपने अजीबोंगरीब स्टांस के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजी करते समय स्मिथ क्रीज पर कभी भी शांत नहीं दिखते, वो हर समय हिलते-डुलते रहते हैं। अब कई युवा खिलाड़ी भी स्मिथ के इस स्टांस को अपना रहे हैं, उन्हीं में से एक हैं पाकिस्तान के नसीम शाह।

ये युवा तेज गेंदबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी के ज्यादा मौके नहीं मिलें हैं लेकिन शाह बल्लेबाजी का शौक रखते हैं। इन दिनों जब कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ठप्प पड़ा है तो शाह इस ब्रेक का फायदा बल्लेबाजी अभ्यास के लिए कर रहे हैं।

Naseem Shah wants to be the best. So he’s copying Steve Smith’s technique and not Virat’s. pic.twitter.com/1hhJk6nlPf

— Dennis Does Isolation (@DennisCricket_) April 13, 2020