VIDEO: 6,6,6,6..शाहीन अफरीदी ने RCB गेंदबाज के एक ओवर में लाई छक्कों की सुनामी!

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन मौका मिलने पर वह बल्ले से भी कमाल करने से नहीं चूकते हैं. शाहीन इस समय इंग्लैंड में हैं और नॉटिंघमशर के लिए विटालिटी T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं.

टूर्नामेंट के अपने 5वें मैच में शाहीन ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलने वाले माइकल ब्रेसवेल की जमकर धुनाई की. पाक गेंदबाज ने ब्रेसवेल के एक ओवर में एक दो नहीं बल्कि चार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि शाहीन की ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

दरअसल, T20 ब्लास्ट में 2 जून को नॉटिंघमशर और वस्टरशर के बीच मुकाबला खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए वस्टरशर ने 20 ओवर में 226 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसमें माइकल ब्रेसवेल ने सबसे ज्यादा 55 रनों का योगदान दिया.

लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी नॉटिघमशर की पारी का आगाज जो क्लार्क और एलेक्स हेल्स ने किया. दोनों ने मिलकर टीम को शानदार शुरूआत दी और पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े. 5वें ओवर में क्लार्क के आउट होने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा लेकिन हेल्स ने एक छोर संभाले रखा. लेकिन हेल्स भी 35 गेंदों पर 8 चौके और तीन छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर पवेलियन गए. इस तरह नॉटिंघमशर ने 126 रन के स्कोर पर 7 विकेट खो दिए.

Shaheen Afridi smashes Michael Bracewell for FOUR sixes. He scored 29 runs off just 11 balls ??? #T20Blast #Blast23 pic.twitter.com/0AbgjgxJK8

— Farid Khan (@_FaridKhan) June 2, 2023