आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर एडम मार्कम ने एसए 20 लीग के सेमीफाइनल में तूफानी शतक जड़ा. सनराइजर्स इस्टर्न कैप के कप्तान एडम मार्कम के इस शतक से उनकी टीम ने लीग के फाइनल में जगह बना ली है. फाइनल में सनराइजर्स इस्टर्न कैप का मुकाबला प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ होगा. एडम मार्कम को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

SA20 लीग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सनराइजर्स इस्टर्न कैप और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच टक्कर हुई. जोबर्ग सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. सनराइजर्स इस्टर्न कैप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान एडम मार्कम के 58 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी से पांच विकेट पर 213 रन बनाए. मार्कम ने अपनी पारी में छह चौका, छह छक्के लगाए. उन्होंने पारी के आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया.

Aiden Markram, Take a bow, team 10 for 2 in the Semi-final & he smashed a terrific hundred. pic.twitter.com/YDUxNqDh2t