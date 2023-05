गिल के शतक से खुश नहीं थे आशीष नेहरा, नहीं मनाया जश्न, हार्दिक पांड्या पर भी निकाली भड़ास

हार्दिक पांड्या से भी नाराज नजर आए नेहरा:

वहीं इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार के आखिरी ओवर में जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने अपने विकेट गंवाए, उससे भी आशीष नेहरा नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने हार्दिक पांड्या पर जमकर भड़ास निकाली. नेहरा और हार्दिक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आशीष नेहरा हार्दिक पांड्या को समझाते नजर आ रहे हैं. गुजरात की टीम एक समय 200 का स्कोर आसानी से पार करती दिख रही थी, मगर टीम 188 रन ही बना सकी.

Ashish Nehra is the Soul of @gujarat_titans teams, constantly providing suggestions to players at the boundary.He was visibly angry at Shubman Gill & Sai Sudarshan for not increasing the tempo to reach 200+ score,dint celebrate his ? as well, that's how a coach shud be! #GTvsSRH pic.twitter.com/iy34msDlaJ

— Sushant Nahak (@sushanthkoko) May 16, 2023