रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के फाइनल में नमन ओझा जबर्दस्त फॉर्म में थे. उन्होंने सिर्फ 71 गेंद पर 108 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. शनिवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनैशनल स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजैंड्स की टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया. ओझा ने कमाल की पारी खेली. उन्होंने 15 चौके और दो छक्के लगाए. इंडिया लीजैंड्स ने 20 ओवर में 195 रन का स्कोर खड़ा किया.

विकेटकीपर बल्लेबाज ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. 39 वर्षीय इस बल्लेबाज ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया. 39 वर्षीय इस बल्लेबाज ने इसके बाद डग-आउट की ओर दौड़ लगाई. इस दौरान सचिन तेंदुलकर का रिऐक्शन भी जबर्दस्त था.

छक्का लगाने के बाद नमन ओझा ने डगआउट की ओर झुककर अभिवादन किया. सचिन तेंदुलकर समेत पूरी टीम ने खड़े होकर तालियां बजाईं और इस लाजवाब पारी को सराहा. सचिन ने इशारों में नमन ओझा को बल्लेबाजी करते रहने का इशारा किया.

ओझा की पारी ने भारतीय टीम को मुश्किल से निकालने का काम किया. सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे सितारे जल्दी आउट हो गए थे. सचिन पहली ही गेंद पर आउट हो गए और खाता नहीं खोल पाएं. वहीं युवराज सिंह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर पविलियन लौटे. इस बीच यूसुफ पठान भी दूसरी गेंद पर आउट हुए. वह भी खाता नहीं खोल पाए. विनय कुमार ने 21 गेंद 36 रन की पारी खेली. श्रीलंका के लिए नुआन कुलासेकरा ने कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने तीन ओवरों में तीन विकेट लिए. उदाना ने भी दो भारतीय बल्लेबाजों को पविलियन की राह दिखाई.

