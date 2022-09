सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और भगवान जब-जब क्रिकेट के मैदान पर अवतरित होते हैं तो कोई न कोई चमत्कार देखने को जरूर मिलता है। सचिन तेंदुलकर इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी कर रहे हैं। सचिन ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में एक ऐसा चमत्कारिक शॉट खेला जिससे फैंस के जेहन में बसी पुरानी यादे एक बार फिर से ताजा हो गई।

इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स की ओर से ब्रेट ली गेंदबाजी करने आए। ली ने ओवर की 5वीं गेंद आउट स्विंगर की जिस पर सचिन ने बैकफुट पर शानदार पंच लगाते हुए एक्सट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच गैप में चौका जड़ दिया। सचिन का ये खूबसूरत शॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

इस मैच में सचिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए और महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि सचिन ने अपनी इस छोटी सी पारी में 2 खूबसूरत चौके लगाए जिन्होंने समां बांध दिया। सचिन के आउट होने के बाद नमन ओझा ने इरफान पठान के साथ मिलकर इंडिया लीजेंड्स को 5 विकेट से न केवल शानदार जीत दिलाई बल्कि अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचा दिया।

