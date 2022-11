पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर टी-20 विश्व कप के फाइनल में इंट्री ली है. पाकिस्तान ने साल 2009 के बाद पहली बार टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. 2009 में पाकिस्तान की टीम ने टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था. पाकिस्तान की इस जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस जमकर जश्न मना रहे हैं. वहीं पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह झूमते नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक और वकार युनूस पाकिस्तान की इस जीत के बाद डांस करते भी नजर आ रहे हैं, वहीं वसीम अकरम, मिस्बाह उल हक जैसे क्रिकेटर भी उनका साथ दे रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. पाकिस्तान के पत्रकार ने ट्विटर पर इस वीडियो को ट्वीट किया है.

This is going to be a perfect meme material for a long time ??#T20WC2022 #KaneWilliamson #BabarAzam #ShaheenShahAfridi #Upset #Bobby pic.twitter.com/aTfiVeZnuD

— Arslan Siddiqui (@Siddiqui_Saaab) November 9, 2022