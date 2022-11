टीम इंडिया के लिए टी-20 में पहली बार चयन के बाद पंजाब की तरफ से खेलते हुए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 के क्वार्टर फाइनल मैच में विस्फोटक शतकीय पारी खेली है. गिल ने कर्नाटक के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 55 गेंद में 126 रन की पारी खेली. अपनी पारी में शुभमन गिल ने 11 चौके और नौ छक्के लगाए. टी-20 में शुभमन गिल का यह पहला शतक है.

पंजाब के लिए ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल ने शुरूआत से ही कर्नाटक के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. 34 रन के स्कोर पर शुभमन गिल को एक जीवनदान भी मिला, जब लवनिथ सिसोदिया ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया, इसके बाद उन्होंने विकेट के चारों तरफ शॉट लगाए. शुभमन गिल ने 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और अगले 25 गेंद में 76 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत पंजाब की टीम ने कर्नाटक के सामने जीत के लिए 226 रन का टारगेट रखा.

