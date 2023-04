IPL 2023: एक बार फिर दिखा उमरान के रफ्तार का कहर, 149.2 KM/H स्पीड की गेंद ने उड़ाए स्टंप

भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की रफ्तार का कहर आईपीएल 2023 में देखने को मिला. उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार गेंद से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज देवदत्त पडिडकल को अपना शिकार बनाया. पडिडकल आउट होने के बाद हैरान रह गए और जमीन की तरफ देखने लगे.

15वें ओवर में उमरान मलिक के ओवर की पहली बॉल गिरने के बाद कोण के साथ अंदर आई, पडिडकल के पास इस गेंद का जवाब नहीं था, 149.2 की गति से आई यह गेंद बल्ले को छका कर विकेट पर जाकर लगी. पडिडकल सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए.

यहां देखें वीडियो:

.@umran_malik_01 doing Umran Malik things! ?

Relive how he picked his first wicket of the #TATAIPL 2023

