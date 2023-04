VIDEO: वेंकटेश अय्यर ने पकड़ा कमाल का कैच, आउट होने के बाद हैरान रह गए विराट कोहली

आईपीएल 2023 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम आमने-सामने हुई. कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए 201 रन का लक्ष्य रखा. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने इस सीजन का पांचवां अर्धशतक जड़ा, मगर अर्धशतकीय पारी के खेलने के बाद वह आउट हो गए. सीमा रेखा पर वेंकटेश अय्यर ने उनका शानदार कैच लपका. अय्यर के इस कैच की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली आंद्रे रसेल की गेंद पर आउट हुए. आंद्रे रसेल की ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई बैक ऑफ लेंथ गेंद को विराट कोहली ने पुल किया. डीप मिडविकेट पर तैनात वेंकटेश अय्यर ने अपनी बायीं ओर पहले दौड़ लगाई और फिर आगे की ओर डाइव लगा एक खूबसूरत कैच लपका.

विराट कोहली ने 37 गेंद में 54 रन की पारी खेली, अपनी पारी में कोहली ने छह चौके लगाए.

यहां देखें वीडियो:

WHAT. A. CATCH ??@Russell12A gets the big wicket of Virat Kohli as @venkateshiyer takes a stunning catch ????#TATAIPL | #RCBvKKR pic.twitter.com/RNrIKSaqTs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2023