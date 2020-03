कोविड-19 महामारी के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया है. इस समय विश्व की लगभग सभी खेल प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. खिलाड़ी इस समय अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. भारत में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 650 के करीब पहुंच गई है जबकि 13 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. इस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में लगभग 15 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

खिलाड़ी भी इस समय अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. दोस्तों में ‘कुल्चा’ के नाम से मशहूर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अपने फैंस के लिए self-isolation में पिता के साथ एक फनी टिकटॉक वीडियो बनाया है.

चहल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया टिवटर के अपने ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड किया है. इस 15 सेकेंड के वीडियो में पिता और पुत्र डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. चहल ने कैप्शन लिखा है, ‘ मेरा पहला टिकटॉक वीडियो पिता के साथ. इस दौराना वीडियो में पिता चहल से पूछ रहे हैं कि बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ. इसपर चहल ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

My first TikTok video with dad Dad & Son #Quarantine #staysafe pic.twitter.com/DJklsz1bDH

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) March 26, 2020